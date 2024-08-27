Elazığ'da Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Elazığ'da Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Elazığ\'da Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentin huzur ve güvenliği için yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar paylaşıldı. Toplantıda, suçla mücadele, zehir tacirlerine yönelik operasyonlar, trafik denetimleri ve güvenlik kameraları gibi konular ele alındı.

27.08.2024 20:46
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Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Hatipoğlu, kentin huzur ve güvenliği için ilgili kurumların 7/24 kesintisiz görev başında olduklarını belirtti.

Hatipoğlu, 2024 yılının 7 ayında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 1151 kişinin yakalandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Asayiş olayları neticesinde 268 kişi tutuklanmış, yakalama oranı geçen yıla göre yüzde 28 oranında bir artış göstermiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla hırsızlık olaylarında yüzde 37 oranında bir azalma kaydedilmiştir. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 20'lik bir düşüş yaşanmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 5'lik bir düşüş yaşanmıştır."

Hatipoğlu, meydana gelen olayların aydınlatılma oranının yüzde 92,3 ile ülke ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Zehir tacirlerine yönelik 1294 operasyon gerçekleştirildiğini ve tutuklama oranının ise geçen yıla göre yüzde 90 artarak 120 zehir tacirinin sokaklardan temizlendiğini aktaran Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde, 500 etkinlikte toplam 14 bin 878 kişiye ulaşılmıştır. Kaçakçılık suçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon sayısı yüzde 44 artarak 337'ye ulaşmıştır. Bu operasyonlar sonucunda 116 kişi tutuklanmış, yüzde 124 oranında bir artış sağlanmıştır. Terör suçları kapsamında 107 operasyon gerçekleştirilmiş, 12 şahıs tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda yakalanan 42 yabancı uyruklu şahıs da sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. Düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon sayısı yüzde 40 artarak 171'e ulaşmıştır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 oranında artış göstermiştir."

Hatipoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden 798 suç unsuru içeren paylaşım tespit edildiğini ve gerçekleştirilen 12 operasyonda 36 kişinin tutuklandığını söyledi.

Trafik denetimleri kapsamında 598 bin aracın sorgulandığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 oranında artış sağlandığını vurgulayan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Trafik Eğitimi Projesi kapsamında, 19 bin 141 öğrenci, 680 servis şoförü, 16 bin 285 vatandaş olmak üzere toplamda 36 bin 106 kişiye trafik eğitimi verilmiştir. Eğitim verilen kişi sayısı, geçen yıla göre yüzde 44 artmıştır. Suçla ve suçlularla daha etkin bir mücadele yürütebilmek için kolluk kuvvetlerimizin sahadaki kabiliyetlerini artırmaya çalışıyor, fiziki imkanlarını güçlendiriyoruz. Bu kapsamda emniyet, jandarma, muhtarlıklar, yabani hayatı takip ve kontrol işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılarak, 170 adet kamera ve aksesuarları, 10 adet fotokapan ve aksesuarları, 3 milyon 306 bin 267 lira bedelle temin edilerek kurulumları gerçekleştirilmiştir."

Toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Vali Yardımcıları Oltan Bayraktar ile Recep Gündüz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Operasyon, trafik, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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