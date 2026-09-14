Elazığ'da huzur uygulamasında aranan 14 zanlı yakalandı, 17 araca 384 bin lira ceza - Son Dakika
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Elazığ'da huzur uygulamasında aranan 14 zanlı yakalandı, 17 araca 384 bin lira ceza

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Elazığ'da 90 ekip ve 295 personelle yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı yakalandı. Denetimlerde 17 araca toplam 384 bin 952 lira para cezası kesildi.

Elazığ'da yapılan "Huzur Uygulaması"nda haklarında arama kararı bulunan 14 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla kent genelinde 90 ekip, 3 özel harekat unsuru ve 295 personel ile huzur uygulaması yapıldı.

Ekiplerce, 35 sabit nokta ve 44 umuma açık alanda yapılan denetimlerde 4 bin 153 kişi, 753 araç ve 67 iş yeri kontrol edildi.

Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise kuralları ihlal eden 17 araca toplam 384 bin 952 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da huzur uygulamasında aranan 14 zanlı yakalandı, 17 araca 384 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da huzur uygulamasında aranan 14 zanlı yakalandı, 17 araca 384 bin lira ceza - Son Dakika
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