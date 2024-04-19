Elazığ'da "Huzurlu Sokaklar" asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde 76 noktada 296 personelden oluşan 78 ekiple asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı uygulama kapsamında 3 bin 692 kişi ve 1377 araç sorgulandı, 25 metruk bina ve 129 umuma açık yer kontrol edildi.
Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı.
Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların devam edeceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Huzurlu Sokaklar İçin Asayiş ve Narkotik Uygulaması - Son Dakika
Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Gümüş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okullarda incelemelerde bulundu. Büyükkaymakcı, okul müdürü Yusuf Kılıç'tan ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı ve öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti. Öğrencilerle de sohbet eden Büyükkaymakcı, kitaplara olan ilgisinin başarısının temelini oluşturduğunu belirtti ve öğrencilere okumayı ve merakı teşvik etti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışmanın ardından bir grup müşteri av tüfekleriyle mekana ve havaya ateş açtı. Polis, kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın aldığı duyumlar sonucu başlattığı inceleme sonucu ortaya çıktığı belirtilen gizli dinleme ve izleme cihazlarıyla ilgili soruşturma süreci başlatıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına yönelik inceleme başlattı.
Mersin'de düzenlenecek olan Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası'nın ilk yarışları yarın yapılacak. Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle organize edilen bu önemli etkinlikler, kentin renkli bir atmosfer kazanmasını sağlayacak. Organizasyona 29 ülkeden 140'ı yabancı olmak üzere toplam 380 sporcu katılacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında bölgeye Mobil Mutfak Aracı gönderdi. Günde 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak.
Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemelerde, 500 ihbardan 50 yapı incelendi ve 5 yıkık, 15 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, hasarlı yapıların çoğunlukla 1999 öncesi yapılan binalar olduğunu belirtti ve ülkemizin deprem bölgesi olduğunu vurguladı. Kamu binalarında ise herhangi bir hasar görülmediği açıklandı.
Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Kaymakam Yüksel, köy ve mahalle muhtarları ile tanışma ve istişare toplantısı düzenledi. Kaymakam Yüksel, muhtarlara yeni görevlerinde başarılar diledi ve vatandaşların sorunlarını aktarmalarını istedi. Yeni Belediye Başkanı Bekir Torun da muhtarların önemine vurgu yaparak iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?