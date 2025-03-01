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Elazığ'da İlk Sahur Coşkusu

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Elazığ'da Ramazan'ın ilk sahuru, davul ve gırnata eşliğinde coşkulu bir etkinlikle kutlandı.

01.03.2025 03:36
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Elazığ'da Ramazan ayının ilk sahuru geleneksel gırnata eşliğinde karşılandı

ELAZIĞ - Elazığ'da Ramazan ayının ilk sahuru, gelenek bozulmadan davul ve gırnata eşliğinde karşılandı. Merkez Sürsürü Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, sahuru coşkulu ezgiler ve yöresel ritüellerle kutladı.

Elazığ'da Ramazan ayının ilk sahuru, yıllardır süregelen gelenek bozulmadan karşılandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sahur vakti, davul ve gırnatanın (klarnet) coşkulu ezgileriyle yankılandı. Sürsürü Mahallesi muhtarı Mehmet Özdemir öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar sahuru davul ve gırnatanın ritmik ezgileriyle karşıladı. Elazığ yöresine ait dik halayının çekildiği, çifte tellinin oynandığı ve renkli anlara sahne olan bu geleneksel etkinlik, hem Ramazan ruhunu yaşattı hem de mahalle halkına unutulmaz bir sahur gecesi yaşattı.

İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak sözlerine başlayan muhtar Özdemir, özellikle Ramazan ayının ilk sahurunda düzenledikleri bu kültürel mirasın yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin her yıl devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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