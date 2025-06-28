ELAZIĞ'da inşaat halindeki binanın dış cephesinde kurulu iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır, 2 işçi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin dış cephesinin yenilenmesi için kurulan iskele, çöktü. Olayda iskeleden düşen 2 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da İnşaat Iskelesi Çöktü: 2 Yaralı - Son Dakika
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