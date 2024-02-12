Elazığ\'da 3 iş yeri ve 1 kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerden 5\'i tutuklandı

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CHP\'nin kalesini emanet ettiği isim, işçileri böyle tehdit etti

ELAZIĞ'da farklı tarihlerde 3 iş yeri ve 1 kıraathaneye silahlı saldırı düzenlediği belirlenip, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İş yerlerinden birine yapılan saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rızaiye ve Yeni Mahalle'de iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin çalışma başlattı. Çalışmada, Rızaiye Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye düzenlenen 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli, Yeni Mahalle'de 3 iş yerine yapılan saldırılara ilişkin ise 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 8 kartuş ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İş yerlerinden birine motosikletle gelen şüphelilerin ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)