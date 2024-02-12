Elazığ'da 3 iş yeri ve 1 kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerden 5'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da 3 iş yeri ve 1 kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerden 5'i tutuklandı

Elazığ'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen 3 iş yeri ve 1 kıraathaneye yapılan silahlı saldırıların ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

12.02.2024 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ELAZIĞ'da farklı tarihlerde 3 iş yeri ve 1 kıraathaneye silahlı saldırı düzenlediği belirlenip, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İş yerlerinden birine yapılan saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rızaiye ve Yeni Mahalle'de iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin çalışma başlattı. Çalışmada, Rızaiye Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye düzenlenen 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli, Yeni Mahalle'de 3 iş yerine yapılan saldırılara ilişkin ise 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 8 kartuş ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İş yerlerinden birine motosikletle gelen şüphelilerin ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Elazığ\'da 3 iş yeri ve 1 kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerden 5\'i tutuklandı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 3 iş yeri ve 1 kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerden 5'i tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 21:55:03. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da 3 iş yeri ve 1 kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerden 5'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement