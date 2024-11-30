Elazığ\'da İtfaiye Ekiplerinden Çatıda Buz ve Kar Temizleme Çalışmaları

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Elazığ'da itfaiye ekiplerinin çatılarda buz ve kar mesaisi

ELAZIĞ - Elazığ'da geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı sonrası çatılardan oluşan buz kütleleri nedeniyle can ve mal kayıpları yaşanmaması için Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı sonrası çatılarda biriken karlar vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Karların güneşli havalarda erimesiyle oluşan kar kütleleri, vatandaşlar açısından büyük tehlike arz etmesi nedeniyle Elazığ Belediyesi İtfaiye ekiplerince temizleniyor. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özellikle insanların yoğun olduğu caddelerde çatılarda oluşan buzlanmalarla ilgili tedbiri elden bırakmazken, vatandaşlardan gelen talepler üzerine de çatılarda biriken kar kütlelerinin temizleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gazi Caddesi'nde bulunan bir binaya merdivenli araçla çıkarak çatılara ulaşan ekipler, buzları kırarken, kar kütlelerini de kürek yardımı ile güvenli bir şekilde yere düşürüyor.