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Elazığ'da jandarma ekipleri öğrencilerle birlikte fidan dikti

ELAZIĞ - Jandarmanın 185. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Elazığ'da jandarma ekipleri, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Jandarmanın 185. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Elazığ'da fidan dikme programı düzenlendi. Bu çerçevede jandarma ekipleri, Harput Ekrem Uzel Ortaokulu öğrencileriyle birlikte Jandarma Şehitler Ormanında bir araya geldi. Öğrenciler ve jandarma ekipleri tarafından tek tek dikilen 300 fidana ardından can suyu verildi.

Jandarma Şehitlikler Ormanına fidan diktiklerini dile getiren öğrenci Nevanur Türkay, "Burada jandarma ağabeyler ve ablalar bize çok yardımcı oldu. Birlikte fidan dikme etkinliği yaptık. Bu ağaçlar büyürlerse güzel bir orman olur" dedi.

Fidan diktiklerini aktaran öğrencilerden Aysima Orta, "Jandarma ekipleri bize yardımcı oldu. İnsanlar inşallah buraya cam veya herhangi bir atık atmazlar. Bunlar sonradan güneş ışınlarıyla birlikte yangına neden oluyor. Umarım ağaçlarımız büyür. İnsanlarımız buna dikkat etmeli. Çünkü bu ağaçlar geleceğimize nefes olacak" diye konuştu.

Fidan diktiklerini belirten Naim Yeşildal, "Arkadaşlarımızla eğlendik. Etrafımızı da temizledik. Ağaçlarımız büyüyecek. Bunlar bizim hayat kaynağımız. İnşallah başkaları da ağaç eker ve dünya daha temiz olur" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ezgi Sude Akışık ise "Öğretmenleriyle birlikte ağaç diktiklerini "Hepimiz ağaçlarımızı koruyalım. Her gün fidan dikelim. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Bugün bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Ayrıca jandarma ağabey ve ablalarımız da bize yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.