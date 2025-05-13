Elazığ'da Kaçan İnek Uyuşturularak Yakalandı

Elazığ'da kaçan inek, belediye ekipleri tarafından yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da sahibinin elinden kaçan inek, belediye ekipleri tarafından uyuşturularak yakalandı.

Olay, Akçakiraz Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın beslediği inek kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Bir süre ekipleri peşinden koşturan inek, ekipler tarafından uyuşturularak yakalandı.