Elazığ\'da Kar Yağışı Nedeniyle 127 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

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Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerine bağlı 230 köy yolundan 127'si, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Merkeze bağlı 24, Ağın'da 4, Baskil'de 32, Maden'de 4, Karakoçan'da 5, Keban'da 23, Kovancılar'da 3, Palu'da 5 ve Sivrice'de 3 köy yolunun ulaşıma açılması için 81 iş makinesi ve 99 personelle çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,