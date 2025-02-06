Elazığ\'da Kar Yağışı Sonrası 258 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

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258 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 371 köy yolundan 258'i, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Yolu kapanan 113 yolda ise ekiplerin 97 araç ve 120 personelle açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,