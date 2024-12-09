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Elazığ'da kartpostallık sis manzarası böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da sis yer yer etkili olurken, yüksek kesimlerde görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Elazığ'da sis ve pus etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde yer yer etkili olan sis görüş mesafesini bazı noktalarda 10 metreye kadar düşürürken, yüksek kesimlerde ise 3 metreye kadar düşürdü. Harput'un arka kısımlarında oluşan sis denizi ise dron ile görüntülenirken o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.