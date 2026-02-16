Elazığ'da Kayıp İbrahim Kaya İçin Aramalar 10. Günde

ELAZIĞ'da evden çıktıktan sonra haber alınamayan İbrahim Kaya'yı (74) arama çalışmaları, 10'uncu gününde 192 kilometrelik alanda aranıyor.

Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta sabah saatlerinde çıkan İbrahim Kaya'ya ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerle arama çalışması başlatıldı. Arama faaliyetleri, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinden oluşan toplam 35 uzman personelle 10'uncu gününde de sürüyor. Zorlu arazi şartlarında yürütülen faaliyetlerde 11 araç, 1 iz takip köpeği ve 3 dron kullanılıyor. Ayrıca bölgedeki su havzaları 2 bot desteğiyle su altı ekipleri tarafından da taranıyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,