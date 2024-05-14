Elazığ'da kayıp kadının cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da kayıp kadının cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ\'da kayıp kadının cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da kaybolan 25 yaşındaki Dilara Günana'nın toprağa gömülü cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.05.2024 20:03
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Elazığ'da kayıp 25 yaşındaki kadının toprağa gömülü cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra geri dönmeyen bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önceki gün merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Volkan K. ve Yaşar K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da kayıp kadının cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kayıp kadının cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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