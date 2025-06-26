Elazığ\'da Kırmızı Mercimek Hasadı Başladı

Elazığ'da, hasadına başlanan kırmızı mercimekte 2 bin 574 ton rekolte tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında hazırlanan "Mercimek Üretimini Geliştirme" projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak geçen yıl uygulamaya alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda 2024 yılı sonbahar döneminde kent genelinde 284 üreticiye 158 bin 700 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldığı ve üreticilerce 11 bin 335 dekar alanda ekim yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez ilçemizde ise 192 üreticimize 105 bin 700 kilogram tohumluk verilmiş, 7 bin 550 dekar alanda üretim gerçekleştirilmiştir. 2025 üretim yılı için 13 bin 960 dekar alanda ekim yapılmış olup yaklaşık 2 bin 574 ton rekolte beklenmektedir. Bugün Alatarla köyünden üreticilerimizden Mehmet Salih Kıran ve Mehmet Sait Çetinkaya'ya ait tarlalarda başlatılan hasat çalışmalarına kurum müdürlerimiz, teknik personel, Ziraat Odası Başkanı, köy muhtarı ve üreticilerimiz katılım sağlamıştır."