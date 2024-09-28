Elazığ\'da Koca Engerek Yılanı Görüntülendi

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Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Elazığ'da 2 metrelik engerek yılanı görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da, tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetecek kadar zehirli olan koca engerek yılanı görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Karakoçan ilçesine bağlı Çakan köyünde ortaya çıktı. Engerek yılanını gece saatlerinde traktörün altında fark eden bir kişi, yılanı el feneri ile görüntüledi. Vatandaş, bir süre incelediği hayvanın koca engerek yılanı olduğunu fark etti. Yılan, daha sonra gözden kayboldu.