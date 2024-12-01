Elazığ\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaçlık Alana Uçtu: 4 Yaralı

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ELAZIĞ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaçlık alana uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ Keban kara yolu Kuzey Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 YYZ 61 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,