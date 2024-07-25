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Elazığ'da korkutan yangın

ELAZIĞ - Elazığ'da dağlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, Karakoçan ilçesine bağlı Yeniköy ve Bağlıağaç arasında bulunan dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dağlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi. Köylülerinde yardımı ile yangın, kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.