Elazığ'da kozmetik mağazası indirimi izdihama neden oldu
ELAZIĞ - Elazığ'da bir kozmetik mağazasının ürünlerde indirim yapmasının ardından şubelerde izdiham yaşandı.
Elazığ'da bir kozmetik mağazasının 15. yıl kutlamaları çerçevesinde yüzde 80 indirim yapmasının ardından mağaza önünde ve içinde izdiham yaşandı. İndirim nedeniyle çoğu şube önünde kuyruklar oluşurken, yaşanan izdiham cep telefonu kamerasına yansıdı.
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