Elazığ'da Kurban Bayramı'nın Üçüncü Gününde Kurban Kesimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Kurban Bayramı'nın Üçüncü Gününde Kurban Kesimleri Devam Ediyor

08.06.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da vatandaşlar Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurban kesmeye devam ederken, kesim yerlerinde yoğunluk yaşanıyor. Bazı vatandaşlar, taziye nedeniyle kesimlerini erteleyerek bayramın bu gününe bıraktıklarını belirtti.

Elazığ'da bayramın üçüncü günü de kurban kesimi devam etti

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramının üçüncü gününde vatandaşlar aldıkları kurbanları kesmeye devam etti.

Elazığ'da bazı vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de aldıkları kurbanları keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Elazığ Belediyesi kurban kesim yerlerine gelen vatandaşlar, kesilen kurbanlarını poşetleyip evlerine götürürdü. Aldıkları kurbanlıkları bayramın üçüncü gününü bırakan vatandaşlar, ilk iki gün oluşan yoğunluktan dolayı dini vecibelerini bayramın üçüncü gününe bıraktıklarını belirtti.

Kurban kesimi için gelen vatandaşlardan Hamza Çelikel, "Allah herkesin kurbanını hayırlı etsin. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kurbanlıklar normal geçen sene ki fiyatlarla hemen hemen aynı. Taziyeden dolayı kurban kesimini bayramın üçüncü gününe bıraktık" dedi.

Kurban kesimine gelen vatandaşlardan Yavuz Uğurlu, "Kurbanımızı kesmeye geldik. Üçüncü güne bırakmamızın nedeni de taziyeden dolayı oldu. Genelde ilk günü hallediyoruz ama bu sene üçüncü güne kaldı. Nasip öyleymiş. Böyle bir ortama ilk defa geliyorum. Daha önce kurbanımızı kendi bahçemizde kesiyorduk ama bu sene öyle bir imkanımız olmadı. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Gerçekten böyle bir ortamda uygun fiyatla vatandaşlara hizmet vermeleri çok güzel bir şey. İlk günleri burada görmedim ama üçüncü gün çok fazla yoğunluk yok ama yine de boş değil. Bizde buraya sabahın erken saatlerinde geldik. Birden fazla kişinin kurbanı vardı halen bekliyoruz. Bir sıkıntımız yok şuan memnunuz. Sadece su imkanı biraz kısıtlı yetkililer su konusunu da ele alırsa çok daha güzel olurdu. Suyun eksikliği de yapılan bu kadar güzel şeyi gölgeleyemez. Kurban kesimi için dışarı da çok yüksek fiyatlar istiyorlardı fakat burada çok uygun bir şekilde vatandaşlar kurbanlarını kesiyor" ifadelerini kullandı.

Kurban kesimine geldiğini belirten Hacı Mehmet Şirik ise "Allah kabul etsin. Herkese de nasip etsin. Allah huzurla yemeyi nasip etsin. Devletimize ve milletimize de Rabbim zeval vermesin. Üçüncü günü kurban daha ucuz diye kestik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Kurban, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Kurban Bayramı'nın Üçüncü Gününde Kurban Kesimleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası feci bitti, doktorun iteklediği kadın ağır yaralandı Komşu kavgası feci bitti, doktorun iteklediği kadın ağır yaralandı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Rusya ülkenin en büyük ikinci kentini vurdu: 3 ölü, 21 yaralı Rusya ülkenin en büyük ikinci kentini vurdu: 3 ölü, 21 yaralı
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
CiloFest 2025 için geri sayım başladı CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi

15:49
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
14:58
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
14:43
Maliye şimdi de onların peşinde Kayıp çok büyük
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
13:17
Başkan Ferdi Zeyrek’in yaralandığı olayda şok detaylar 2 şüpheli var
Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var
14:46
Resmi teklifin eli kulağında Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor
14:29
14 yaşındaki Burak 2 gündür kayıp Ailesi zorla saçlarını kesmiş
14 yaşındaki Burak 2 gündür kayıp! Ailesi zorla saçlarını kesmiş
13:54
Jose Mourinho’dan Inter iddialarına yanıt
Jose Mourinho'dan Inter iddialarına yanıt
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 18:01:38. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Kurban Bayramı'nın Üçüncü Gününde Kurban Kesimleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.