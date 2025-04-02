Elazığ'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi: Yolda kalan Tofaş, dize kadar gelen suda ittirildi

ELAZIĞ - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı yağış, Elazığ'da etkili oldu. Kent genelinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, vatandaşlar dize kadar gelen suda aracı ittirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı yağış, Elazığ'da etkisini gösterdi. Kent genelinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışmalarına başladı.

Yetkililer, yağışların bir süre daha devam edebileceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.