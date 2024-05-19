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Elazığ'da mezar taşları kırıldı, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da mezar taşları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı. Şüphelileri tespit etmek jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Akçakiraz Beldesi yol üstü mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre, mezarlıkta bulunan mezar taşları kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tahrip edildi. Sabah saatlerinde mezarlığa gelen vatandaşlar, mezar taşlarının kırıldığını gördü. Bunun üzerine mezar sahipleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.