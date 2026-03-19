Elazığ'da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı.
Ö.F.E. yönetimindeki 23 AGD 049 motosiklet, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hava D'ye (40) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Hava D, Fırat Üniversitesi Hastanesine, motosiklet sürücüsü Ö.F.E. ise Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Hava D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
