Elazığ'da Muhabir Semra Demirelli, Kıskançlık Nedeniyle Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Muhabir Semra Demirelli, Kıskançlık Nedeniyle Vurularak Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da Muhabir Semra Demirelli, Kıskançlık Nedeniyle Vurularak Hayatını Kaybetti

25 yaşındaki muhabir Semra Demirelli, erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı ve 49 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olay, kıskançlık nedeniyle tartışma sırasında gerçekleşti.

03.01.2025 21:37  Güncelleme: 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ELAZIĞ'da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan muhabir Semra Demirelli (25), tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 15 Kasım 2024'te öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli de 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Demirelli'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Muhabir Semra Demirelli, Kıskançlık Nedeniyle Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:01 Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
09:19 Balıkesir’de yangın faciası 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti
09:12 Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
08:54 Fatih Terim ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
08:03 ABD’de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü 2 ölü, 18 yaralı ABD'de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü! 2 ölü, 18 yaralı
07:54 Şahin Kendirci’den takipçisinin yorumuna olay yanıt Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt
07:46 Icardi’den Wanda’yı çıldırtan karar Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
07:28 Manchester United Altay Bayındır’ın biletini kesti Manchester United Altay Bayındır'ın biletini kesti
07:12 Husiler, İsrail’in kalbini bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 21:57:03. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Muhabir Semra Demirelli, Kıskançlık Nedeniyle Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.