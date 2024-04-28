Elazığ'da Narkotik Uygulaması: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Narkotik Uygulaması: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Elazığ\'da Narkotik Uygulaması: 2 Şüpheliden 1\'i Tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 2 kilo 912 gram toz esrar ve 9 sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.04.2024 11:31
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Elazığ'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan uygulamada 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, 2 kilo 912 gram toz esrar ve 9 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Narkotik Uygulaması: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Narkotik Uygulaması: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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