Elazığ'da narkotik uygulamasında 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da narkotik uygulamasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanan şüpheli ve sokak satıcılarına yönelik narkotik uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında 5 parça halinde 73,26 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
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