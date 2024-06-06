Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüntülendi

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Elazığ'da dağ keçileri böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın merkeze bağlı Gözebaşı köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Elazığ'da merkeze bağlı Gözebaşı köyünde görüldü. Dağ yamacında gezen dağ keçileri bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.