Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüntülendi

Elazığ'ın merkeze bağlı Gözebaşı köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri görüntülendi. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan dağ keçileri, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdürmektedir. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, dağ keçileri bir süre sonra gözden kaybolmaktadır.

06.06.2024 12:02
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Elazığ'da dağ keçileri böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın merkeze bağlı Gözebaşı köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Elazığ'da merkeze bağlı Gözebaşı köyünde görüldü. Dağ yamacında gezen dağ keçileri bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika
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