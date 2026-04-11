Elazığ'da Nisan Karı Üreticileri Tedirgin Etti

11.04.2026 16:23
Keban ilçesinde nadir görülen nisan karı, çiftçileri endişelendirdi.

Elazığ'ın Keban ilçesinin yüksek rakımlı Akçatepe, Gökbelen, Göldere, Koyunuşağı, Topkıran, Üçpınar ve Örenyaka köylerinde kar yağışı etkili oldu.

Göldere köyü Muhtarı Halil Turan, yaptığı açıklamada, nisan ayında Akçatepe, Gökbelen, Göldere, Koyunuşağı, Topkıran, Üçpınar ve Örenyaka köyleri başta olmak üzere bölgede ender kar yağışınını yaşandığını söyledi.

Turan, "Bölgede özellikle kayısı, kiraz, elma, badem, ceviz, dut ve üzüm üretimi vardır. Bu kar yağışı biz üreticileri tedirgin etti. İnşallah gece don olayı olmaz." dedi.

Kaynak: AA

