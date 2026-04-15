Elazığ'da Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı
Elazığ'da Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

15.04.2026 12:10
Ağın'da 108 çiftçiye 18 ton hibe destekli nohut tohumu dağıtıldı, tarım arazileri etkinleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKEP) Projesi kapsamında Elazığ'ın Ağın ilçesinde üreticilere nohut tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde 108 çiftçiye toplam 18 ton 250 kilogram yüzde 75 hibe destekli nohut tohumunun dağıtılması amacıyla tören düzenlendi.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, proje ile ilçede yaklaşık 2 bin dekar alanda nohut ekiminin kazandırılacağını belirterek, "Yeni üretim sezonunun tüm çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni eder, üretimin ve üreticinin yüzyılı anlayışıyla tüm imkanlarımızla çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen de tescilli Ağın leblebisinin üretiminin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, dağıtımı yapılan tüylü nohut tohumunun bu üretimin temel hammaddesi olduğunu söyledi.

Taşkesen, yerel çeşitlerin korunarak üretime kazandırılmasının, ürün kalitesinin devamlılığı ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Yürütülen proje ile atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve üretim kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Çalışmalar kapsamında üretim süreci sahada yakından izlenmekte olup, 2026 yılı üretim sezonunun ilimiz açısından verimli geçmesi beklenmektedir."

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar ise proje için yetkililere teşekkür etti.

Daha sonra çiftçilere nohut tohumu dağıtıldı.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulaziz Gündüz, kurum ve kuruluş müdürleri ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

