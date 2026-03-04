Elazığ\'da Öğrencilerle İftar

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, "Maarifin Kalbinde Ramazan" programı kapsamında Baskil ilçesinde pansiyonda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şahin, Baskil Kadıköy Bedriye Çetinkaya Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, okulun pansiyonundaki öğrencilerin iftar bereketine ortak oldu.

Ramazan ayının manevi atmosferini yerinde teneffüs etmek ve öğrencilerle dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Şahin, öğrencilerle iftar yaptı.

İftarın ardından pansiyonun dinlenme alanında öğrencilerle bir araya gelerek "gönül sofrası" sohbetlerine katılan Şahin, gençlerin eğitim hayatı, gelecek hedefleri ve pansiyon imkanları hakkındaki görüşlerini dinledi.

Şahin, pansiyonların sadece birer barınma alanı değil aynı zamanda eğitim ve kardeşlik yuvası olduğunu belirtti.