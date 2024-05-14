Elazığ'da öğrenci, kopya çekerken yakaladığı öğretmenini bıçakladı - Son Dakika
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Elazığ'da öğrenci, kopya çekerken yakaladığı öğretmenini bıçakladı

Elazığ\'da öğrenci, kopya çekerken yakaladığı öğretmenini bıçakladı

Elazığ'da bir ortaokulda mazeret sınavı yapan öğretmen, kopya çeken öğrencisini fark ederek sınav kağıdını aldı. Bunun üzerine öğrenci, öğretmenini koridorda bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan öğrenci, polis tarafından yakalandı.

14.05.2024 15:36
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Elazığ'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisinin bıçakladığı öğretmen yaralandı.

İddiaya göre, bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni A.K, mazeret sınavı yaptığı 8. sınıf öğrencisi A.B'nin kopya çektiğini fark etti.

Bunun üzerine A.K, öğrencisinin sınav kağıdını alarak sınıftan çıkardı.

Koridorda bekleyen A.B. daha sonra sınıftan çıkan öğretmenini bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.K. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan öğrenci, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

Elazığ, Güvenlik, Hukuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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