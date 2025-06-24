Elazığ\'da Oklu Kirpi Görüntülendi

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede korunan oklu kirpi görüntülendi.

Afrika'da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye'de de görülen oklu kirpi, merkeze bağlı Fatmalı köy yolunda cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir kişi tarafından görüntülenen oklu kirpi, kısa bir süre sonra araziye girerek gözden kayboldu.