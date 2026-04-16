Elazığ'da Okul Güvenliği Artırılıyor

16.04.2026 22:52
Vali Hatipoğlu, randevu saatleri dışında okula girişlerin yasaklandığını duyurdu.

ELAZIĞ Valisi Numan Hatipoğlu, okullarda alınan yeni güvenlik önlemleri ile ilgili olarak, "Okullara ziyareti genel emir olarak yayınlayacağız. Randevu saatleri dışında okula ebeveynler de dahil olmak üzere ilgisiz şahısların girmesini yasaklıyoruz. Okul bahçesi de dahil olmak üzere, randevusuz kimse okula alınmayacak, bahçeye sokulmayacak" dedi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in başkanlığında Video Konferans Sistemi ile gerçekleşen merkezi toplantı sonrası alınacak tedbirlerle ilgili Valilik toplantı salonunda bilgilendirme yaptı. Vali Hatipoğlu'na İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin'de eşlik etti. Vali Numan Hatipoğlu, okul içerisinde ve dışında alınacak tedbirler, servis denetilmeleri, okul çevresindeki güvenlik güçlerinin sayılarının artırılması gibi konularda okul idaresi ile ortak çalışmalar yürütüleceğini kaydetti. Hatipoğlu, "İlimizdeki tüm okulların iç ve dış güvenlik unsurları, giriş çıkış düzenleri, ziyaretçi uygulamaları, güvenlik kameraları, okul çevresi denetimleri ve servis güzergahları gözden geçirildi. Biz kesintisiz olarak dönem başlarında yaptığımız toplantılarla ve genel güvenli okul toplantılarında bu konuları ele alıyorduk. Okul çevrelerinde kolluk kuvvetlerinin sayılarının arttırılması, riskli alanlarda sabit ve hareketli olarak güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini kararlaştırdık. Ekiplerimizin sayısını gözden geçirerek okullarımızın büyük kısmında güvenlik güçlerimiz bulunacaklar. Bu anlamda okul idaresiyle ortaklaşa çalışma yapılacak. Okullarda güvenlik farkındalığını arttırmak adına eğitim faaliyetleri zaten yapılıyordu ama daha hassas yapacağız. Kriz anlarında okul yönetimleriyle kolluk kuvvetleri arasındaki mevcut koordinasyon mekanizmalarının tekrar gözden geçirilerek daha hızlı hareket edilmesi gibi bir hedef ortaya koyduk. Okullara ziyareti genel emir olarak yayınlayacağız. Randevu saatleri dışında okula ebeveynler de dahil olmak üzere ilgisiz şahısların girmesini yasaklıyoruz. Okul bahçesi de dahil olmak üzere, randevusuz kimse okula alınmayacak, bahçeye sokulmayacak" dedi.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Elazığ, Güncel, Son Dakika

