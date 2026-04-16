Elazığ\'da Okul Güvenliği Önlemleri

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "İlimizdeki tüm okulların iç ve dış güvenlik unsurları, giriş çıkış düzenleri, ziyaretçi uygulamaları, kamera sistemleri, okul çevresi denetimleri, servis güzergahları ve yine servislerin aynı zamanda trafik açısından da güvenlikleri gözden geçirildi." dedi.

Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Okul Güvenliği Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte okul güvenliğiyle ilgili alınan ek tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının milleti derinden yaraladığını ifade eden Hatipoğlu, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile 81 il valisi ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Hatipoğlu, "Bu toplantıda olayları tüm yönleriyle ele aldık. Okul güvenliğine ilişkin mevcut uygulamaları, risk alanlarını ve ilave tedbir ihtiyaçlarını ayrıntılı şekilde değerlendirdik, sayın bakanlarımızın talimatlarını aldık." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından ilde de ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yaptıklarını belirten Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizdeki tüm okulların iç ve dış güvenlik unsurları, giriş çıkış düzenleri, ziyaretçi uygulamaları, kamera sistemleri, okul çevresi denetimleri, servis güzergahları ve yine servislerin aynı zamanda trafik açısından da güvenlikleri gözden geçirildi. Biz kesintisiz olarak servis denetimleri de dahil olmak üzere, yaptığımız okul güvenlik toplantılarıyla bu konuları ele alıyorduk. Daha hassas bir şekilde bunları gözden geçirdik. Okul çevrelerinde kolluk devriye sayılarının artırılması, riskli alanlarda sabit ve hareketli olarak güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini kararlaştırdık. Bu anlamda okul idareleriyle ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Her türlü silah, kesici alet ve benzerinin okul sınırları içerisine girmemesi için gerekli tüm tedbirleri okul idareleriyle, güvenlik güçlerimizle birlikte tekrar değerlendireceğiz. Yine okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler ve aileler arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesine dönük olarak kurumlar arasında iş birliği arttırılacaktır."

Rehber öğretmenler ve rehberlik araştırma merkezlerinde görevli psikolojik danışmanlarla da toplantı yaptıklarını dile getiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda özellikle rehberlik servislerimizle ortaya çıkan durumlarla ilgili olarak erken uyarı mekanizmalarını hayata geçirmeyle ilgili olarak gayret gösteriyoruz. İnternet ve sosyal medya kullanımının çocuklarımız üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alınarak, siber zorbalık, zararlı içerikler, şiddeti özendiren unsurlara karşı bilinçlendirme çalışmalarına ve bilinçlendirmenin yaygınlaşması çalışmalarına özel bir başlık açmak lazım. Ailelerimizin buradan sizler vasıtasıyla da özellikle istirham ediyorum. Girmiş oldukları siteler, oynadıkları oyunlar hususunda ailelerin gerçekten en önemli ilk mekanizma olduğunu ve bu konuda duyarlı ve uyanık olmaları gerektiğini ifade ediyorum. Çünkü ilk sinyali onlar alacaktır. Eğer toz konduramaz veya bununla ilgili olarak gerekli tedbirleri almazlar ise sonuçların maalesef çocuklarımızın kaybıyla sonuçlanacağını görmek lazım."

Okullarda güvenlik farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade eden Hatipoğlu, kriz anlarında hızlı ve etkili müdahale için koordinasyon mekanizmalarının da gözden geçirildiğini söyledi.

Hatipoğlu, okullara ziyaretlere ilişkin yeni bir düzenleme yapılacağını belirterek, "Randevu saatleri dışında ebeveynler dahil olmak üzere ilgisiz kişilerin okul bahçesine ve okul sınırları içerisine girmesine izin verilmeyecek. Bu da yine almış olduğumuz bir tedbir olarak Elazığ'da hayata geçirilecek." dedi.

Hatipoğlu, yaşanan acı hadiseler üzerinden provokasyon üretmeye, milletin ortak vicdanını zedelemeye, teyitsiz bilgi yaymaya, suç ile suçluyu övmeye yönelik bir dil oluşturulmaya çalışıldığını da gözlemlediklerini aktararak, şunları söyledi:

"Bunlarla ilgili olarak emniyetimizin ve jandarmamızın siber birimleri gerekli çalışmaları hassasiyetle yürüttüler. Ülke genelinde yapılan çalışmaları Sayın Bakanlarımız açıklıyorlar. Biz de ilimizde bununla ilgili olarak yapılmış olan, muhtemelen sizlere de intikal etmiş olan bazı paylaşımlar oldu. Bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yaptık ve bu paylaşımı yapanların hepsine ulaştık. Hepsi şu an itibariyle bizim ekiplerimizce gerekli yaptırımla, cezai müeyyideyle karşı karşıya kalacaklar."