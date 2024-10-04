Elazığ'da Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi - Son Dakika
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Elazığ'da Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi

Elazığ'da polis, okul çevrelerinde denetim yaparak öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.

04.10.2024 13:16
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Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Fatih Anadolu Lisesi, Elazığ Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Limak Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.

Denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüpheliler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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