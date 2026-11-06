Elazığ'da okul sporları toplantısında 46 basketbol potası kazandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da okul sporları toplantısında 46 basketbol potası kazandırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ\'da okul sporları toplantısında 46 basketbol potası kazandırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Elazığ'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul sporları istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda 100 basketbol potasına 46 pota daha kazandırıldığı, 28 okula masa tenisi ekipmanı dağıtıldığı ve 8 halı sahanın yapımının sürdüğü belirtildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin katıldığı toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yapılacak okul sporları faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Gün, okul sporlarının öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek, her öğrencinin en az bir spor branşıyla buluşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Eren ise okulların sportif altyapısını güçlendirmek amacıyla 100 basketbol potasına ilave 46 pota kazandırıldığını, 28 okula masa tenisi ekipmanı dağıtıldığını ve 8 halı sahanın yapımının sürdüğünü kaydetti.

Son 5 yılda 71 saha ve 9 büyük ölçekli amatör futbol sahası olmak üzere toplam 80 spor sahasının hizmete sunulduğunu aktaran Eren, yaklaşık 3 bin 600 çocuğun yüzme eğitimlerinden yararlandığını bildirdi.

Kaynak: AA
Eğitim Öğretim YılıBasketbolGüncelElazığEğitimSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Sonuçlar açıklandı haberi duyan e-Devlet’e akın ediyor Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Kar fena bastırdı İki ilde araçlar yolda kaldı Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
Konyalı hacı adayının acı sonu Son nefesini kameralar önünde verdi Konyalı hacı adayının acı sonu! Son nefesini kameralar önünde verdi
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş 8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:36
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
15:34
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:43
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 15:48:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Elazığ'da okul sporları toplantısında 46 basketbol potası kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android