Elazığ'da Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında 10 çiftçiye dut fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında 10 çiftçiye dut fidanı dağıtıldı

Elazığ\'da Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında 10 çiftçiye dut fidanı dağıtıldı

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında 10 çiftçiye 1400 dut fidanı ve damlama sulama malzemesi dağıttı. Elazığ, son 5 yılda dut ekili alanlarını 725 dekardan 1179 dekara çıkardı ve Türkiye'de dut üretiminde 4. sırada yer alıyor.

05.04.2024 18:33
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Elazığ'da Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında 10 çiftçiye dut fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Müdürü Ali Kılıç, dut üretimine katkı sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kente son 5 yılda dut ekili alanların 725 dekardan 1179 dekara çıktığını ifade eden Kılıç, "Elazığ ürettiği dut miktarı açısından Türkiye'de 4. sırada yer alıyor. Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında 10 çiftçimize 50 dekar alanda yüzde 75'i bakanlık destekli toplam 1400 dut fidanı ve damlama sulama malzemesi dağıtılacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Elazığ, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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