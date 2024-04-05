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Elazığ'da Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında 10 çiftçiye dut fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Müdürü Ali Kılıç, dut üretimine katkı sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kente son 5 yılda dut ekili alanların 725 dekardan 1179 dekara çıktığını ifade eden Kılıç, "Elazığ ürettiği dut miktarı açısından Türkiye'de 4. sırada yer alıyor. Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında 10 çiftçimize 50 dekar alanda yüzde 75'i bakanlık destekli toplam 1400 dut fidanı ve damlama sulama malzemesi dağıtılacaktır." dedi.