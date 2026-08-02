Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kuşbayırı köyünde çıkan orman yangını helikopter ve itfaiye ekipleriyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kuşbayırı köyü Bağlamaz Tepesi mevkisinde çıkan orman yangını, havadan helikopterle karadan da Karakoçan Orman İşletme Şefliği, Karakoçan Belediyesi ve Kiğı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,
Kaynak: DHA
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