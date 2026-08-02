Elazığ\'da Orman Yangını Söndürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kuşbayırı köyü kırsalında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce 2 helikopter, 4 arazöz, dozer ve 3 ilk müdahale aracı, Karakoçan, Kovancılar ve Kiğı belediyelerince itfaiye araçları, 37 personel ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.