TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
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'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hayata geçirilecek toplam 12 maddeden oluşan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" yasa teklifi Meclis'te imzaya açıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da kanun teklifini imzaladı.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme tamamlandı. Toplam 12 maddeden oluşan yasa teklifinin adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak belirlendi. Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenen yasa teklifinin bu hafta sonuna kadar TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesi planlanıyor.

MHP'DE İLK İMZAYI BAHÇELİ ATTI

Meclis’te AK Parti grubu tarafından imzaya açılan teklif için MHP cephesinde ilk imzayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli attı. Bahçeli'nin yanı sıra Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da metne imzasını koydu.

TBMM Başkanı <a class='keyword-sd' href='/numan-kurtulmus/' title='Numan Kurtulmuş'>Numan Kurtulmuş</a>, çerçeve yasa teklifini imzaladı

NUMAN KURTULMUŞ DA İMZALADI

Bahçeli ve MHP’li kurmayların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da kanun teklifini imzaladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı

ORTAK İMZAYLA MECLİS'E SUNULACAK

Yasa teklifinin bu gece ya da yarın AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin ortak imzalarıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması hedefleniyor. Meclis takvimine göre çerçeve yasanın cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanması ve bu hafta sonuna kadar Genel Kurul'da ele alınarak yasalaşması bekleniyor.

TEKLİFİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Kamuoyunda merakla beklenen yasa teklifi bir genel af niteliği taşımadığı gibi, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a herhangi bir statü tanıyacak bir madde de içermiyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen PKK mensuplarının 6 ay içerisinde başvuru yapması şartı aranacak. Yasa kapsamında 2005 yılı öncesindeki ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis gerektiren suçlar kapsam dışında tutuldu. Diğer suçlar için ise önce erteleme, ardından ceza düşmesi formülü uygulanacak. Bu doğrultuda 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üzerindeki suçlarda ise 10 yıl erteleme kararı verilecek ve bu sürelerin sorunsuz tamamlanmasının ardından cezalar düşecek.

SÜRECİ İKİ KRİTİK KURUL YÖNETECEK

Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber sürecin takibi ve denetimi amacıyla iki ayrı mekanizma hayata geçirilecek. İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ve ilgili bakanların katılımıyla bir kurul oluşturulacak. Bu kurul, silah bırakma ve örgütün fesih aşamalarını doğrudan takip edecek. İkinci adım olarak ise Meclis bünyesinde siyasi parti temsilcilerinin yer alacağı bir İzleme ve İrtibat Kurulu kurularak sürecin şeffaf bir şekilde denetimi sağlanacak.

Numan Kurtulmuş, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İlker Bayram İlker Bayram:
    çerçeve yasanın içeriği yok mu? 2 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    İçerik gizli, halkın ne haddine bilmek :) 0 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    İmzalayın bakalım .sonucu dikkatle 86 milyon kişi takip ediyoruz 0 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    herkesı salacaklar tekrardan anlaşılan o 0 0 Yanıtla
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