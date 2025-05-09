Elazığ'da Orman Yangınlarına Karşı 'Orman Benim' Kampanyası Düzenlendi

Elazığ'da orman yangınlarına karşı "Orman Benim" kampanyası

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi ve toplumda bu bilincin oluşturulması amacıyla "Orman Benim" kampanyası düzenlendi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi ve toplumda bu bilincin oluşturulması amacıyla "Orman Benim" kampanyası düzenlendi. Orman Bölge Müdürlüğünün belirlediği Keban- Ağın yolundaki Musa Amca Hatıra Ormanında gerçekleştirilen etkinliğe Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Keban Kaymakamı Furkan Akalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılan Vali Hatipoğlu, bölge olarak orman yangınlarının çok fazla yaşandığına dikkat çekerek bu anlamda herkesin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Etkinlik çerçevesinde Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Musa Coşkun Ortaokulu öğrencileri ve protokol mensupları çevre temizliği yaparak kampanyaya destek verdi.