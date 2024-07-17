Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

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Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın köylülerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın paniğe neden olurken, dumanları gören köylülerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

17.07.2024 12:12
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Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın köylülerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Baskil ilçesi Deliktaş köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, dumanları gören köylülerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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