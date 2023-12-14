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Elazığ'da otogarda silahlı kavga: 2 yaralı, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da otogarda silahlı kavga: 2 yaralı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 2 yolcu yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elazığ\'da otogarda silahlı kavga: 2 yaralı, 3 şüpheli gözaltına alındı
14.12.2023 - 21:13,  Güncelleme: 21:22
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Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralanan 2 yolcu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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