Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı

Elazığ\'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2\'si ağır 7 kişi yaralandı

Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, M.S. idaresindeki 23 DT 480 plakalı otomobil ile O.B.K. yönetimindeki 34 FTB 596 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor.

10.05.2024 19:15
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

M.S. idaresindeki 23 DT 480 plakalı otomobil, Elazığ- Malatya kara yolunun Hankendi Mahallesi mevkisinde O.B.K. yönetimindeki 34 FTB 596 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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