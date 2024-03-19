Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Elazığ\'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, Erhan T. idaresindeki 23 P 2732 plakalı otomobil ile Ahmet T'nin kullandığı 23 AEA 219 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

19.03.2024 15:31
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Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erhan T. idaresindeki 23 P 2732 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda, Ahmet T'nin kullandığı 23 AEA 219 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak durdu.

Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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