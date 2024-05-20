Elazığ'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaşamını Yitirdi

Elazığ\'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaşamını Yitirdi

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Batuhan D'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı ve olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Batuhan D, Sivrice Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

20.05.2024 10:25
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Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Batuhan D'nin (19) kullandığı 23 LP 978 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada, sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Batuhan D, kaldırıldığı Sivrice Aile Sağlığı Merkezi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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