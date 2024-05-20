Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Batuhan D'nin (19) kullandığı 23 LP 978 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak, devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Batuhan D, kaldırıldığı Sivrice Aile Sağlığı Merkezi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?