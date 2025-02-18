Elazığ\'da Otomobil Manav Tezgahına Çarptı

ELAZIĞ'da, sürücüsünün dönmek için manevra yaptığı otomobil, manav tezgahına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şıra Meydanı'nda sürücüsünün dönmek için manevra yaptığı otomobil, manav tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde meyvelerin bulunduğu kasalar devrilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
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