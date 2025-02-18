Elazığ\'da Otomobil Manav Tezgahına Çarptı

Güncel

ELAZIĞ'da, sürücüsünün dönmek için manevra yaptığı otomobil, manav tezgahına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şıra Meydanı'nda sürücüsünün dönmek için manevra yaptığı otomobil, manav tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde meyvelerin bulunduğu kasalar devrilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,