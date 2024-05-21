Elazığ'da otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zafran Mahallesi Kanal Üstü Sokak'ta F.L'nin kullandığı 23 AEA 736 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton duvara çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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