Elazığ'da Özel Gereksinimli Bireylere Hıdırellez Şenliği - Son Dakika
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Elazığ'da Özel Gereksinimli Bireylere Hıdırellez Şenliği

Elazığ\'da Özel Gereksinimli Bireylere Hıdırellez Şenliği

Elazığ Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde, özel gereksinimli bireyler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Mehteran takımının sahne aldığı şenlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu ve özel gereksinimli bireylerle yarışmalar düzenlendi. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Turizm İl Müdürü, etkinliğin önemini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

06.05.2024 15:51
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Elazığ'da özel gereksinimli bireylere yönelik Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Elazığ Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, mehteran takımı sahne aldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Daha sonra özel gereksinimli bireylerin katılımıyla çuval, ip atlama, halat çekme gibi yarışmalar gerçekleştirildi.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, yaptığı konuşmada, baharın müjdecisi olan Hıdırellezi coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Etkinliğe emek veren herkese teşekkür eden Bilginoğlu, bu güzel günün bir bayram havasında geçmesi için gayret gösteren çocukları, gençleri, eğitimcileri ve velileri tebrik ettiğini belirtti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ da Hıdırellez'in her yıl mayıs ayında ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlandığını ifade ederek, "Hıdırellez, aslında, yardımlaşmayı, yeni bir uyanışı, baharı ve yeniden doğuşu temsil eden, bu güzellikleri bir ve beraberce kutlamayı geleneksel hale getiren önemli bir etkinliğimiz." dedi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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