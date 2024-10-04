Elazığ\'da PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

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ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda önceden PKK'lı teröristler tarafından kullandığı değerlendirilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınak ile içindeki yaşam malzemeleri imha edildi.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Palu İlçesi Burgudere köyü kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Karataş-11' operasyonunda, PKK'lı teröristlerin geçmiş yıllarda kullandığı değerlendirilen sığınak ele geçirildi. Sığınakta yapılan aramada 20 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 100 metre elektrik kablosu, pil ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğinde olanlara el konularak, sığınak içindeki malzemelerle imha edildi.